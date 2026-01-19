МИД КНР призвал Трампа прекратить кошмарить Европу "китайской угрозой"

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением по поводу высказываний Трампа о якобы грозящей Европе "китайской угрозе". Пекин считает, что США преследуют свои интересы.

"Мы призываем США прекратить использовать так называемую "китайскую угрозу" в качестве предлога для преследования собственных интересов", - заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Он напомнил, что Пекин никогда не претендовал на остров в составе датского королевства.

Ранее посол России в Дании также заявил, что РФ не претендует и не намерена претендовать на Гренландию.

Дональд Трамп заявлял, что если Гренландия не станет частью Америки, то ее заберут себе Россия или Китай.