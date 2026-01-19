Участник СВО стал вице-губернатором Иркутской области

В Иркутской области появился новый вице-губернатор. Им стал Герой России, участник программы "Время героев" генерал-майор Александр Шуваев.

"Уверен, все его знания, умения, навыки будут направлены на защиту интересов жителей Приангарья, поддержку участников СВО и их семей", - написал в своём telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

До назначения генерал-майор Шуваев проходил стажировку в органах власти региона и принял решение работать на благо Иркутской области.