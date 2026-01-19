Губернатор Самарской области вернулся в Telegram после четырех месяцев отсутствия

Скандально известный губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вернулся в Telegram спустя четыре месяца бойкотирования этого мессенджера. Он объяснил это решение тем, что в Telegram появляются фейковые страницы, притворяющиеся аккаунтом главы региона (впрочем, они появились буквально в тот же день, когда он объявил, что навсегда уходит в Max).

"Решение принято с учётом того, что на этой платформе регулярно появляются фейковые аккаунты от моего имени с целью провокаций или использования мошеннических схем. Кроме того, для многих жителей Самарской области Telegram остается источником получения новостей. Канал будет вести моя пресс-служба. Здесь будет размещаться информация о моей работе и работе всей нашей команды. При необходимости отдельные посты буду публиковать сам от первого лица", - заявил Федорищев. Он добавил, что продолжает вести страницу во "ВКонтакте" и в Max.

Когда Федорищев в сентябре 2025 года удалил свой аккаунт, у него было более 110 тыс. подписчиков. Его прежнее доменное имя было занято сразу после удаления страницы, так что теперь у губернатора новый канал. Пока в нем всего тысяча подписчиков.