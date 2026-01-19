Руслан Кухарук принял участие в освящении воды в реке Иртыш на Крещение и окунулся в купель

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в освящении воды в реке Иртыш на Крещение и окунулся в купель, передает корреспондент Накануне.RU.

Об участии в праздновании глава региона сообщил в соцсетях. Он напомнил югорчанам о правилах безопасности и поздравил верующих с праздником Крещения.

"В этот морозный день поздравляю с Крещением Господним! Желаю, чтобы благодать и мир, которые мы обретаем в этот праздник, остались с нами на весь год. Вместе с жителями Ханты-Мансийска принял участие в великом освящении воды на реке Иртыш, молебное пение возглавил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. По окончании окунулся в купели на могучей реке Иртыш. Помните, что самое главное при окунании – ваша безопасность. Выбирайте оборудованные места, где дежурят спасатели и медики. Дорогие друзья, пусть в ваших домах царят любовь, гармония и взаимопонимание, а в сердцах – спокойствие и вера в лучшее. С праздником!", - говорится в сообщении.