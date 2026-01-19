В России инженер наказан за шпионаж в пользу Швеции

В России инженер-конструктор оборонного предприятия Михаил Взводнов получил серьёзный срок. Доказан его шпионаж в пользу Швеции.

Дело в том, что по указанию шведских кураторов россиянин ездил из Финляндии в Россию, где собирал различные сведения. Он хранил информацию в своём загородном доме для передачи представителям иностранной разведки.

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга оставил без изменений обвинительный приговор Взводнову – 13 лет колонии строгого режима, штраф в 250 тыс. руб. и ограничение свободы на год, пишет ТАСС.