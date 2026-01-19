В Минпросвещения попытались объяснить, зачем нужны оценки за поведение

В Минпросвещения России рассказали, зачем нужно возвращение оценок за поведение в школе. С помощью этих оценок планируется поощрять учащихся, поддерживать тех, кто нуждается в сопровождении и проводить профилактическую работу с детьми из групп риска, передает РБК со ссылкой на заместителя министра просвещения Ольгу Колударову.

По ее словам, оценка за поведение будет не только дисциплинировать, но и формировать личность ученика. Также, по словам чиновницы, оценка за поведение "призвана усилить воспитательную роль школы, привить уважение к традиционным ценностям и защитить честь и достоинство педагога". Результаты оценки могут применяться индивидуально к каждому ученику.

Оценки за поведение будут введены во всех российских школах с 1 сентября 2026 года.

Ранее многие педагоги высказывали опасения по поводу введения оценки за поведение. Так, опрос 2025 года показал, что более 60% российских учителей опасаются, что оценка за поведение будет субъективной и будет использоваться для давления на "неудобных" учеников или их родителей. Половина педагогов считает, что плохая оценка за поведение не должна влиять на перевод в другой класс или школу, участие в олимпиадах или получение аттестата. Но при этом каждый четвертый педагог полагает, что такая зависимость возможна. 63% учителей выступают за введение механизма обжалования таких оценок для родителей.

Стоит отметить, что Минпросвещения даже не предлагает единую для всей страны систему оценки поведения, школы могут выбрать один из трех вариантов: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "плохо"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое"). А критерии поведения кажутся субъективными и максимально растяжимыми: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие и учебная активность.