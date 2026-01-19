Бывший свердловский чиновник Гайда объявлен в федеральный розыск

Бывшего чиновника правительства Свердловской области Сергея Гайду объявили в федеральный розыск. Информация об этом размещена в базе данных МВД России.

Отмечается, что Гайда разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Сама статья в базе не уточняется.

О том, что против Сергея Гайды возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере" стало известно весной 2025 года. Сообщалось, что его дело связано с делом экс-главы Дегтярска Вадима Пильникова.

Прошлым летом Кировский районный суд Екатеринбурга признал Пильникова виновным в трех эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размерах. Экс-мэру назначили 10 лет колонии строгого режима и запретили ему занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Уже осенью с него сняли часть обвинений и сократили срок.