СМИ: Торговая война США и Европы скажется на поддержке Украины

Торговая война США и Европы скажется на возможностях поддержки Украины, сообщает издание The New York Times.

Газета отмечает, что США жизненно важны для обороны Украины, и эта зависимость была главной причиной, по которой европейские лидеры проявляли сдержанность в отношениях с американским президентом.

"Но Гренландия изменила расчеты", - говорится в материале. Действия Дональда Трампа по захвату Гренландии не оставили Европе иного выбора, кроме как отреагировать, пишет издание.

Ранее Трамп заявил о введении США пошлин для различных стран Старого света. Пошлина вводится на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединенного Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 г. она составит 10%, с 1 июня – 25%. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдет сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп. СМИ сообщают, что страны Евросоюза могут ответить США на введение пошлин.