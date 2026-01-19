Пермский оборонный завод взыскал с дорожного МУПа Югры свыше 3,4 миллионов рублей

Пермский оборонный завод взыскал с дорожного МУПа Югры свыше 3,4 млн рублей, сообщает "Ъ".

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры удовлетворил иск ФКП "Пермский пороховой завод" к муниципальному дорожно-эксплуатационному предприятию Ханты-Мансийска. В пользу пермского завода с МУП взыскано 3,41 млн руб., в том числе основной долг — 3,069 млн руб. и неустойку.

Судом было установлено, что между ППЗ (поставщик) и дорожным предприятием (заказчик) был заключен договор поставки термопластика для разметки дорог от 13 мая 2025 года. По его условиям поставщик обязался поставить и передать заказчику товар, а ответчик — принять его и обеспечить его оплату. Общая цена договора составила 6,069 млн руб. В решении суда указано, что МУП не обеспечил оплату в полном объеме в установленный договором срок, что стало основанием для взыскания с него оставшейся суммы.

"Пермский пороховой завод" — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, сферические пороха для стрелкового оружия. Финансовые показатели не раскрываются.