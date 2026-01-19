Начальник участка ПНТЗ в Первоуральске осужден за многомиллионный коммерческий подкуп

Бывший начальник участка Первоуральского новотрубного завода (АО "ПНТЗ") осужден за многомиллионный коммерческий подкуп. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Установлено, что в декабре 2019 года 41-летний Александр Хапилин предложил директору компании-поставщика ООО "Урал-Просервис" нечестную схему сотрудничества. Используя свое служебное положение, он обещал содействовать в получении выгодных заказов от ПНТЗ взамен на денежное вознаграждение.

В течение почти пяти лет Хапилин формировал и направлял заявки контрагентам АО "ПНТЗ" для получения коммерческих предложений, анализировал полученную информацию и сообщал директору ООО "Урал-Просервис" цены коммерческих предложений конкурентов для последующей корректировки и получения большей выгоды по заказам от предприятия.

С декабря 2019-го по август 2024 года компания получила и выполнила 770 заявок от завода на поставку запчастей и ремонт оборудования, а Хапилин получил от директора ООО "Урал-Просервис" взятку в размере 5 млн 772 тыс. 700 рублей.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Первоуральский городской суд признал Александра Хапилина виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ "Коммерческий подкуп в особо крупном размере" и назначил ему штраф в размере 4 млн рублей, запретив на три года заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ремонта и обслуживания оборудования и спецтехники в коммерческих организациях.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 15 суток.