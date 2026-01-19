В Екатеринбурге начинают разбирать ледовый рок-городок

Главный ледовый городок Екатеринбурга завершил свою работу. Уже сегодня его начнут разбирать.

Напомним, темой ледового городка был "Свердловский рок-клуб", который в этом году отметит свое 40-летие. Новогодняя площадка открылась 29 декабря 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ледовый городок в Историческом сквере завершил свою работу в минувшее воскресенье, 18 января. Закрытие сопровождалось развлекательными мероприятиями и фестивалем "Ледовый штурм".

Демонтаж городка начнут в этот понедельник, 19 января.

Ранее стало известно, почему в Екатеринбурге решили так рано закрыть ледовый рок-городок.