Сырский анонсировал новые наступления ВСУ

Главком ВСУ Сырский анонсировал в 2026 году новые наступательные операции ВСУ. Об этом он заявил на местном ТВ.

Он сказал, что в целом будет проводиться "стратегическая оборонная операция", но так как в обороне победы не одержать, то будут и наступательные операции. Что он имел в виду, говоря о "победе", он не уточнил. Но отметил, что войска нынешнего киевского режима будут бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу.

Насколько можно понять его слова, речь идет о том, чтобы отвлекать российскую армию с разных направлений и вынуждать "перебрасывать значительные людские ресурсы, вооружение и боеприпасы, чтобы сдерживать активные действия [ВСУ]".

В 2024 и 2025 гг. Сырский тоже говорил о том, что ВСУ буду наступать, поэтому данное его заявление не первое.

Интересно, что главком ВСУ в другом интервью признал, что тех, кто возвращается после самовольного оставления части, отправляют на передовую в первую очередь: в десантно-штурмовые войска, штурмовые, механизированные бригады и др. На вопрос, нельзя ли изменить механизм мобилизации и отправки людей на фронт на более продуманный, он ответил, что в нынешних условиях нельзя.

Несмотря на сообщения в украинских телеграм-каналах в конце 2025 года, что над Сырским нависла реальная угроза увольнения из-за потери Красноармейска и Димитрова, он остается на своем посту уже два года,что связано прежде всего с его абсолютной лояльностью Зеленскому.