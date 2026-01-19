21 человек погиб при сходе поезда с рельсов на юге Испании

По меньшей мере 21 человек погиб, десятки получили ранения в результате схода с рельсов двух поездов на юге Испании. ЧП произошло в муниципалитете Адмуз недалеко от Кордовы, передает CNN.

Министр здравоохранения регионального правительства Андалусии Антонио Санс заявил местным СМИ, что ситуация сложная, и число жертв может увеличиться. Он также сообщил, что по меньшей мере 73 человека получили ранения, они госпитализированы в шесть медицинских центров.

Авария произошла, когда скоростной поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов на въезде в Адамуз и выехал на соседний путь, по которому шел другой поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву. Это привело к сходу с рельсов и второго поезда, сообщила Администрация железнодорожной инфраструктуры (Adif), государственная управляющая компания железнодорожной сети.

Первым сошел с рельсов поезд Iryo 6189, в котором находилось около 300 человек, говорится в заявлении компании-оператора.

Как сообщает Adif, движение высокоскоростных поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено, а поезда, следующие по линии Севилья-Мадрид, возвращаются в пункты отправления.