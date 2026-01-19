Европа может ответить США на введение пошлин

Страны Евросоюза могут ответить США на введение пошлин.

По данным Financial Times (FT), второй вариант ответных действий ЕС заключается в ограничении доступа к единому рынку для американских компаний, пишет ТАСС. Эти планы готовят в преддверии встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт на начавшейся сегодня неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении Соединёнными Штатами Америки пошлин для различных стран Старого света. Пошлина вводится на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 г. она составит 10%, с 1 июня – 25%. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдёт сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп.