19 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Европа может ответить США на введение пошлин

Страны Евросоюза могут ответить США на введение пошлин.

По данным Financial Times (FT), второй вариант ответных действий ЕС заключается в ограничении доступа к единому рынку для американских компаний, пишет ТАСС. Эти планы готовят в преддверии встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдёт на начавшейся сегодня неделе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении Соединёнными Штатами Америки пошлин для различных стран Старого света. Пошлина вводится на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 г. она составит 10%, с 1 июня – 25%. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдёт сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп.

Теги: Старый свет, Европа, Дональд Трамп


