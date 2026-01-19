Росстат: Потребность бизнеса в работниках упала до минимума за шесть лет

Российский рынок труда демонстрирует тенденцию к охлаждению.

По данным Росстата, к концу 2025 года работодатели подали в службы занятости лишь 1,6 млн вакансий — это самый низкий показатель с 2019 года, при том что уровень безработицы тогда был значительно выше. За год количество открытых позиций сократилось на 12%.

Специалисты связывают это с исчерпанием ресурсов на масштабный найм, смещением приоритетов бизнеса в сторону удержания существующих кадров и использованием временного персонала.

В результате рост зарплат замедляется, а конкуренция за вакансии усиливается. Эксперты расценивают эту ситуацию не как кризис, а как переход к более сбалансированной и рациональной модели рынка, сообщают "Известия".

Напомним, в России на смену целенаправленному поиску работы приходит новая модель поведения — "пассивный поиск".