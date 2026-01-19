19 Января 2026
Экономика В России
Фото: пресс-служба Восточное межрегиональное СУТ СК России

В РФ расконсервируют старые самолеты для поддержания пассажиропотока

Авиакомпании в России расконсервируют старые авиалайнеры для поддержания пассажиропотока в 2026 году.

Red Wings и другие перевозчики получили 10 восстановленных пассажирских и грузовых Ту-204-214, Ан-148 и Ил-96, сообщил Ростех. "Россия" планирует запустить на маршруты еще один восстановленный двухпалубный Boeing 747, кроме того, в процессе реконструкции находится другой аналогичный борт.

Это позволит пополнить флот гражданской авиации на фоне наметившегося сокращения перевозок. Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками.

По данным Росавиации на октябрь 2025 года, парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов (67% из них иностранного производства). В состоянии летной годности на октябрь 2025 года находилось 1088 самолетов, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в 2026–2027 годах российские авиакомпании ожидает значительное пополнение парка: в эксплуатацию поступит более 50 новых отечественных лайнеров.

Теги: самолеты, авиация


