19 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть

Объем просроченной задолженности по кредитам строительных компаний в 2025 году вырос на 27%, достигнув к ноябрю почти 280 млрд руб.

Как следует из данных Банка России, доля просрочки в кредитном портфеле сектора впервые превысила 5%, достигнув 5,4%, что свидетельствует о значительном ухудшении качества долгов.

Основной причиной проблем девелоперов стало резкое снижение спроса на новостройки из-за высоких ипотечных ставок, которые приближались к 20%. Отмена массовых госпрограмм, таких, как ипотека под 8%, и ужесточение условий для семейной ипотеки усугубили ситуацию. В результате выручка и продажи застройщиков падают, что ведет к росту рисков дефолтов и учащению жалоб покупателей на срывы сроков сдачи домов.

Эксперты опасаются, что финансовые трудности могут в конечном итоге отразиться на качестве строящегося жилья, сообщают "Известия".

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству России отменить мораторий для застройщиков на выплату неустоек в случае переноса сроков ввода жилья.

