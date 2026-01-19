Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года

Тысячи россиян в начале 2026 года столкнулись с внезапной блокировкой банковских карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством.

По экспертным оценкам, таких случаев насчитывается уже 2–3 млн. Виной всему — новые критерии ЦБ по борьбе с мошенничеством (161-ФЗ), которые с 1 января стали вдвое строже. Теперь под подозрение может попасть даже серия обычных покупок на одном маркетплейсе.

Столкнувшись с блокировкой, клиенты часами пытаются дозвониться в банк, но чаще всего получают отсылку в ЦБ без каких-либо разъяснений. Банки не следуют рекомендациям регулятора и не информируют клиентов, что серьезно затрудняет снятие ограничений.

Автоматические системы, настроенные на сверхбдительность, блокируют транзакции "на всякий случай". Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский указал, что на адаптацию к новым правилам и снижение числа ошибок банкам может потребоваться до полугода.

Тем временем, в России введена уголовная ответственность для дропперов — посредников, которые переводят через свои счета деньги, полученные преступным путем. По данным Госдумы, таких посредников более двух миллионов, треть из них составляют иностранцы. Закон ужесточили с июля 2025 года, теперь за передачу банковской карты или ее данных, за проведение операций по указанию третьих лиц и торговлю реквизитами грозит не только штраф, но и около трех лет колонии.