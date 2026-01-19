В Госдуме с осторожностью относятся к приглашению посетить Вашингтон

В Госдуме в настоящее время не нашла отклика инициатива конгрессвумен из США Анны Паулины Луны, которая пригласила четырех российских депутатов в Вашингтон для консультаций по мирным переговорам.

Ни сроки возможной поездки, ни состав делегации в Думе до сих пор не обсуждали. В профильном комитете сомневаются, что находящимся под санкциями парламентариям с легкостью выдадут визы, но признают, что тем для разговора накопилось немало. Темы касаются они не только Украины, но и, например, Венесуэлы с Ираном.

По словам экспертов, статус депутатов должен быть симметричен американским коллегам, и едва ли в поездке могут принять участие парламентарии, которые придерживаются "непримиримой антиамериканской позиции". Делегацию лучше сформировать из представителей фракций под конкретные задачи, согласованные с МИД РФ, сообщает "Коммерсант".

Ранее конгрессвумен заявила, что Госдепартамент США разрешил конгрессменам пригласить в Вашингтон четырех депутатов российской Госдумы для обсуждения вопросов мирного урегулирования. По словам политика, она направила официальное приглашение российским коллегам провести встречу с членами Конгресса в январе.