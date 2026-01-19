В подмосковном Чехове двое суток нет отопления и горячей воды

Жители Чехова в Московской области третьи сутки остаются без отопления и горячей воды.

Это произошло из-за аварий на центральном тепловом пункте, сообщил в Telegram глава города Михаил Собакин. Перестала работать котельная № 2, отключение затронуло 101 дом. Власти начали устанавливать тепловые пушки в подъездах, раздавать обогреватели, развернули шесть пунктов временного размещения. Прорывы выявили сразу на нескольких ветках теплотрассы.

Продолжается ликвидация двух утечек. Также ведутся работы на ЦТП-13. На помощь прибыли 22 бригады из Подольска, Каширы, Химок, Ступина и Мытищ. По утверждению мэра, на данный момент без отопления остаются более 30 домов.

При этом, по данным "Московского комсомольца", жители жалуются, что в дома, о подключении которых отчитались власти, тепло поступает с перебоями или не доходит до верхних этажей из-за воздушных пробок, с которыми не справляются коммунальщики. Также жильцы сообщают о новых прорывах.