Боец Хамзат Чимаев опубликовал фото с Адамом Кадыровым на фоне слухов о ДТП

Друг Адама Кадырова, боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев опубликовал сообщение на фоне слухов о том, что они могли попасть в ДТП. Утверждалось, что Чимаев мог погибнуть, а Адам Кадыров пострадал.

И вот Чимаев поделился с подписчиками сторис в запрещенной в России соцсети Instagram. Боец опубликовал черно-белую фотографию с сыном главы Чеченской Республики Адамом Кадыровым под грустную музыку. При этом, подпись к посту звучит оптимистично:

"Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится".

Ранее СМИ сообщили о якобы серьезном ДТП недалеко от Дома торжеств в Грозном. При этом, президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев опроверг гибель Хамзата Чимаева. Он заявил, что с бойцом все в порядке, и тот находится в ОАЭ.

Сам Рамзан Кадыров уже опубликовал отчет о совещании под руководством своего сына. Это заявление появилось после публикаций о том, что Адам Кадыров якобы попал в ДТП.

Более того, Кадыров сообщил, что Адама Кадырова наградили золотой медалью "За заслуги в повышении безопасности атомных станций".

18-летний Адам Кадыров - третий по старшинству сын главы республики Рамзана Кадырова, секретарь Совбеза Чечни. К 17 годам он был удостоен более десяти государственных и ведомственных наград, а перед свадьбой ему пожелал семейного счастья президент России Владимир Путин. В начале января Адам Кадыров пообещал найти и забрать президента Украины Владимира Зеленского в Грозный как военного преступника.