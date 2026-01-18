Силовики сорвали "Лимоновские чтения" в Краснодаре

Полиция сорвала "Лимоновские чтения" нацболов* в Краснодаре.

Вечером в субботу, 17 января, силовики ворвались в лофт во время исполнения одного из музыкальных номеров. Лицом в пол положили как нацболов, так и гостей мероприятия.

Задержанный нацбол Руслан Хубаев сообщил, что на месте работали сотрудники Центра "Э". Ожидается, что ряд задержанных будет доставлен в Центральный или Октябрьский ОВД.

"Лимоновские чтения" — название творческих мероприятий, организованных сторонниками идей писателя и основателя НБП* Эдуарда Лимонова, скончавшегося 17 марта 2020 года.

*Национал-большевистская партия (НБП, нацболы) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ