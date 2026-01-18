Каллас: Разногласия по Гренландии отвлекают Европу и США от Украины

Притязания США на Гренландию и конфликт из-за этой территории со странами Евросоюза отвлекают западных партнеров от конфликта на Украине, об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Если безопасность Гренландии находится под угрозой, мы можем решить эту проблему внутри НАТО. Мы не можем позволить нашему спору отвлекать нас от нашей главной задачи", — написала она в Х.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении Соединенными Штатами Америки пошлин для стран Старого света из-за Гренландии. Пошлины вводятся на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединенного Королевства, Нидерландов и Финляндии. Пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдет сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп.

По мнению лидера США, создаваемая Вашингтоном система ПРО "Золотой купол" будет эффективна только в случае присоединения Гренландии к США.

По словам главы евродипломатии Каи Каллас, объявленные Трампом тарифы "подорвут общее процветание". Также Каллас пожаловалась, что от разногласий между союзниками выигрывают Россия и Китай — они якобы вовсю наслаждаются ситуацией.

На днях СМИ сообщали, что Кая Каллас пригрозила буквально запить с горя. Ее откровение прозвучало на фоне встречи министров иностранных дел Гренландии и Дании с вице-президентом и госсекретарем США по поводу притязаний Вашингтона на Гренландию.