Поезда "Финист" временно перестанут курсировать в Свердловской области из-за морозов

Скоростные поезда "Финист" временно перестанут курсировать в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Поезда уведут в депо из-за неблагоприятных погодных условий и для проведения сервисного обслуживания. До 31 января их заменят на обычные электрички.

Изменения коснутся маршрутов между Екатеринбургом и Нижней Турой, Каменском-Уральским, Шалей, Кузино, Качканаром (до Кольцово) и других, сообщили в СПК.

14 января, когда в Свердловской области было от -30 до -40, пассажиры утреннего рейса из Нижнего Тагила в Екатеринбург вместо "Финиста" увидели на перроне стандартную электричку с пластиковыми сиденьями, об этом рассказала местная жительница. Аналогичная ситуация повторилась и вечером при отправлении из Екатеринбурга: людям предложили пересесть на другой состав, а посадку задержали.

"Финист" – первый полностью отечественный электропоезд двойного питания, импортозамещенная версия "Ласточки". В Свердловской области "Финисты" начали ходить в конце 2023 года по линии Екатеринбург – Каменск-Уральский. Сейчас они также курсируют из столицы региона в Карпинск, Нижнюю Туру, Нижний Тагил и Верх-Нейвинский. А в декабре 2024-го этот поезд связал Екатеринбург и Челябинск.