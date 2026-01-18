Золотовалютные резервы России выросли до рекордных $754,9 млрд

Золотовалютные резервы России в 2025 году существенно выросли — на 23,9%, до $754,9 млрд. Об этом сообщает сайт Банка России.

В 2025 году резервы увеличились на $145,785 млрд, или на 23,9%, с $609,068 млрд на 1 января 2025 года после роста в 2024 году $10,476 млрд. Главным образом, рост резервов был обеспечена ростом стоимости золота.

Известно, что из общей суммы резервов Западом заморожено порядка $300 млрд, и все равно оставшаяся сумма является существенной. Депутаты Госдумы уже обращали внимание на несоответствие: резервы растут ударными темами, а внутри страны Минфин поднимает НДС, Центробанк держит высокой ключевую ставку.

"Это просто дикое противоречие. Нам не нужны такие большие резервы, их размер должен равняться размеру трехмесячного импорта. В ЗВР только 30% — золото, которое хранится в России, остальные деньги разбросаны по иностранным банкам и есть возможность их потерять в случае санкций. Сегодня надо весь прирост валютной выручки не прятать в ЗВР, а консолидировать в бюджет, там не хватает денег. При этом можно было бы снижать налоги", – заявлял Накануне.RU депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев.