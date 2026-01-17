Трамп из-за Гренландии ввёл пошлины для стран Старого света

Президент США Дональд Трамп заявил о введении Соединёнными Штатами Америки пошлин для различных стран Старого света.

Пошлина вводится на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединённого Королевства, Нидерландов и Финляндии. С 1 февраля 2026 г. она составит 10%, с 1 июня – 25%, написал Трамп в Truth Social. Эти пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдёт сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп, пишет ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Америка не аннексирует датский остров, то это обязательно сделают Россия или даже Китай. Какими аргументами эти страны воспользуются, чтобы претендовать на Гренландию, Трамп не сообщил. Посол РФ в Дании Владимир Барбин сообщил, что Россия не претендует и не собирается претендовать на остров Гренландия.