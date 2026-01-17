На Урале, возможно, погиб сотрудник МЧС – на охоте его могли принять за зверя

В Свердловской области, возможно, погиб сотрудник МЧС. Его во время охоты якобы приняли за зверя.

Трагедия разыгралась вблизи пионерлагеря "Синяя птица" в Лесном. 53-летний спасатель отправился на охоту. Его заметил другой охотник, и, приняв за зверя, якобы выстрелил в "добычу". Ранение оказалось смертельным.

У погибшего осталось двое детей, в городе он был хорошо известен – работал старшим инструктором местной специализированной пожарно-спасательной части МЧС. Разобраться в причинах случившегося предстоит сотрудникам Следственного комитета, пишет telegram-канал Baza.