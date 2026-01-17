На Ставрополье в кафе рванул газовый баллон, пострадали восемь человек

В Ставропольском крае в одном из кафе взорвался газовый баллон. Есть пострадавшие.

"Произошло возгорание в кафе, расположенном вдоль трассы "Кавказ". По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона", - написал в своём telegram-канале глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

Пострадали восемь человек, трое из них – дети.

"Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения. Пожар потушен. Подробности случившегося выясняют", - написал Борзов.