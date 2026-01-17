В метро Москвы запущен первый беспилотный поезд

В московском метро начинает движение первый в стране беспилотный поезд. Началось тестирование состава "Москва-2024" на БКЛ.

На первом этапе он будет проходить проверку без пассажиров – только с машинистом, который контролирует работу системы и обеспечивает безопасность. Предстоит проверить ключевые параметры.

В 2027 г. начнутся первые поездки с пассажирами. К 2030 г. власти рассчитывают запустить первую линию беспилотного метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.