Названы редкие имена, выбранные для детей в Москве

Названы редкие имена, которые в Москве выбирали для своих детей родители.

Москвичи в 2025 г. выбирали для своих детей имена Тиффани, Церера и Эльтуран, Джувейрия, Миен и Байыма. Также в 2025 году в столице родились мальчики с именами Дарио Матеуш, Митра и Висент Даниэль. С начала 2026 г. наиболее редкими именами у девочек в Москве стали Алеся, Ойиша, Абидат, а у мальчиков – Мартин, Илай, Ашраф, пишет ТАСС.

Ранее самыми популярными именами для новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе в начале 2026 г. стали Михаил для мальчиков и Анна для девочек. В 2025 г. в Югре лидировало имя Мухаммад.