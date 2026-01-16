В Уфе с бывшего руководства "Башспирта" взысканы 56 миллионов

ООО "Торговый дом "Башспирт" взыскал с бывшего гендиректора АО "Башспирт" Рауфа Нугуманова, депутата Совета городского округа город Уфа Артура Хазигалеева и экс-руководителя ООО "ТД "Башспирт" Александра Компанченко 56 млн руб. Такова сумма ущерба от совершённого ими преступления.

В 2021-22 гг. ответчики заключили договоры купли-продажи недвижимости по цене, не соответствующей рыночной. Из-за этого ООО "ТД "Башспирт" нанесён ущерб. Разница между реальной и договорной ценой недвижимости составила более 63 млн руб.

С ответчиков взысканы 33 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами в 22 млн руб. Решение не вступило в законную силу, сообщает Кировский райсуд Уфы.