В Подмосковье Porsche пытался протаранить машину ДПС

В подмосковной Балашихе водитель Porsche пытался протаранить машину ДПС. Полицейские в ответ открыли огонь.

ЧП произошло на улице Терешковой. По данным СМИ и Telegram-каналов, сотрудники ДПС пытались остановить водителя немецкого автомобиля, тот не отреагировал, тогда полицейские начали стрелять. Очевидцы насчитали более десятка выстрелов.

Вместо того, чтобы подчиниться полиции, водитель начал таранить автомобиль ДПС, пытался уйти от погони, но затем застрял в сугробе. В итоге его задержали.