В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре подготовки МВД

В Сыктывкаре задержали подозреваемого по делу о ЧП в центре профподготовки МВД.

Как сообщает СУ СКР по Республике Коми, один из преподавателей учреждения в ходе учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов. Пострадали 20 слушателей Центра.

В отношении преподавателя возбуждено уголовное дело по п."в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности "по факту хлопка" в одном из административных зданий регионального МВД. Минздрав региона заявлял, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.