Общество Санкт-Петербург
Фото: vk.com/mikhailovsky_theatre

Владимир Кехман покинул пост худрука Михайловского театра

Владимир Кехман больше не является художественным руководителем Михайловского театра в Сакнкт-Петербурге, трудовой договор расторгнут по соглашению сторон, передает "Фонтанка" со ссылкой на осведомленные источники.

Пока что и.о. худрука театра будет Александр Соловьев – он пять лет занимает в Михайловском позицию главного дирижера и музыкального руководителя.

Кехман с 2007 года был генеральным директором Михайловского театра, в 2015 году перешел на позицию художественного руководителя. Также в качестве режиссера он поставил в театре несколько опер.

В сентябре 2025 года Кехмана уволили с поста гендиректора МХАТ им. Горького в Москве. А до этого топ-менеджер стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве и растрате. Мерой пресечения ему выбрали подписку о невыезде. В рамках расследования следователи приходили и в Михайловский театр. В деле фигурируют контракты по реконструкции старой сцены МХАТ. Работы шли много лет, открыть площадку планировалось в октябре 2025 г. Также ранее сообщали, что речь идет о кредитном долге в 17,8 млрд руб.

