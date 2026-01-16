Президент Ирана заявил Путину о причастности США и Израиля к беспорядкам в республике

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о причастности США и Израиль к массовым беспорядкам в исламской республике.

По словам Пезешкиана, прямая вовлеченность этих стран в последние события в Иране очевидна, передает агентство Tasnim.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора президент Ирана информировал Владимира Путина о предпринимаемых иранским руководством активных усилиях по нормализации обстановки в стране.

До разговора с Пезешкианом Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Одной из тем разговора стало положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана.