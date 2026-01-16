В Петербурге курьеров оштрафовали за отсутствие опознавательных элементов на одежде

В Санкт-Петербурге оштрафованы курьеры. Причина – отсутствие элементов распознавания профессии по одежде. Всего пока что зарегистрировано 37 протоколов. 2 возвращено составителям.

"16 уже рассмотрено с назначением штрафа в 4 тыс. руб. Фабула звучит так: гражданин, являющийся курьером, использовал одежду без элементов, обеспечивающих возможность идентифицировать его как лицо, осуществляющее доставку", - написала в своём telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Больше всего дел рассмотрели мировые судьи Московского района (8), ещё 4 – в Красногвардейском, по 2 – в Адмиралтейском и Василеостровском.