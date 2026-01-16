ВСУ атаковали ракетами ТЭС и электроподстанцию в Брянской области

ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

По его словам, ночью противник применил реактивные системы залпового огня, в результате атаки были повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция.

Часть жителей этих районов осталась без электроснабжения и тепла, добавил Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не исключил, что в будущем при отключениях света и тепла в тех же масштабах, что были на минувшей неделе, жителей региона "будут перевозить в другие муниципалитеты или регионы". Власти по-прежнему не сообщают, какие именно объекты энергетики и ЖКХ были выведены из строя в результате обстрела ВСУ. В результате ударов, нанесенных 9 января, без света и тепла оставались более 500 тыс. человек, без воды и водоотведения – 200 тыс. человек.