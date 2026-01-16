Футболисты "Урала" сыграют шесть товарищеских матчей на сборах в ОАЭ

Футболисты екатеринбургского "Урала" начали сборы в ОАЭ для подготовки к возобновлению сезона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, подопечные Василия Березуцкого тренируются в двухразовом режиме. Всего в Эмиратах планируется провести шесть товарищеских матчей. Соперниками будут армянский "Пюник" (23 января), китайский "Чэнду Жунчэн" (28 января), московский "Локомотив" (5 февраля), китайский "Юньнань Юйкунь" (9 февраля), московское "Динамо" (16 февраля) и тольяттинский "Акрон" (20 февраля). Примечательно, что среди соперников нет ни одной команды Первой лиги, где сейчас выступает "Урал".

Первый официальный матч клуба из Екатеринбурга в 2026 году состоится 27 февраля. "Урал" в Воронеже сыграет с лидером чемпионата – местным "Факелом".

Напомним, что в декабре "Урал" объявил о назначении на пост главного тренера экс-игрока сборной России Василия Березуцкого. Перед ним поставлена задача вернуться в РПЛ, откуда уральцы вылетели в 2024 году.