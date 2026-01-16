Источник: Роскомнадзор частично блокирует Telegram в России

Роскомнадзор частично блокирует Telegram в России, и речь идет не о запрете на видео- и аудиозвонки, сообщает канал "Москва 24/7" со ссылкой на осведомленный источник. По его данным, Роскомнадзор блокирует загрузку видео и больших файлов — именно на это жалуются пользователи с начала года.

В 2025 году Роскомнадзор признал, что заблокировал в Telegram возможность видео- и аудиозвонков из-за того, что, якобы, ими активно пользуются мошенники. При этом даже официальная статистика подтверждает, что большая часть эпизодов мошенничества приходится на переписку или обычные мобильные звонки.

Депутаты Госдумы неоднократно заявляли, что такая блокировка положительно отразилась на числе мошенничеств, ну а полностью блокировать мессенджер власти не собираются, поскольку администрация Telegram активно сотрудничает с ними.