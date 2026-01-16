Свердловская полиция задержала группу майнеров, подозреваемых в хищении электричества на 16 миллионов

Полиция задержала организованную группу майнеров, подозреваемых в нанесении ущерба российской энергетической компании более чем на 16 млн рублей.

Как рассказала глава пресс-службы ГУ МВД России Ирина Волк, в Нижнем Тагиле и Кушве злоумышленники подключили к объектам электроснабжения оборудование для добычи криптовалюты.

При оперативно-розыскных мероприятиях по нескольким адресам оперативники обнаружили еще свыше 10 тыс. единиц майнингового оборудования. Задержано трое подозреваемых.

Следователями МУ МВД России "Нижнетагильское" и МО МВД России "Кушвинский" возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ. Фигурантов уже отправили под домашний арест. Предварительное расследование продолжается.