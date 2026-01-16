Роженицам не нравится отношение в роддомах - Подоляка

Ни одна из российских женщин, которая рожала дома, не хочет рожать в роддоме и никому не советует. Об этом заявил по следам новокузнецкой трагедии блогер Юрий Подоляка, пообщавшийся с такими женщинами.

Он задавал им один вопрос: почему они рожали дома? Как оказалось, таких немало. И все до единой ответили, что ни за что не поедут рожать в роддом, даже самый элитный.

"Причина, как вы понимаете, не в их оборудованности. А в отношении. И не только персонала. Хотя и персонала тоже. Ведь в чем проблема персонала. Это тоже люди. А люди всегда несут в себе и все проблемы общества. А общество у нас все более и более заточено на деньги и погрязает в бездуховности. А отсюда и проблемы в т.ч. и роддомах", - пишет Подоляка.

Дома же отношение совсем иное, несмотря на риски. И именно это перевешивает. Также блогер заметил, что среди рожавших дома намного больше многодетных, чем в среднем, то есть домашние роды стимулируют в женщинах желание рожать больше. Он считает, что это повод серьезно задуматься.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев обратил внимание на то, как некоторые СМИ освещали трагедию в роддоме Новокузнецка. По сообщениям, дети родились недоношенными и имели серьезные проблемы со здоровьем, которые развивались внутриутробно. То есть словно младенцы получились "неправильными". Но если хотя бы 2-3 ребенка умерли в короткий срок при домашних родах, то случилась бы настоящая истерика по поводу домашних родов. А роддома как будто и не виноваты.

Доля домашних родов в России менее 1%. Формального запрета на них нет. В Минздраве периодически заявляют о неприемлемости и небезопасности домашних родов. Официальных данных по смертности при домашних родах и в роддомах нет.