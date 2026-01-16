В Белоруссии узаконили криптобанки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом разрешил работу в стране криптобанков.

Такой структурой признаётся акционерное общество, которому предоставлено право совмещать деятельность с использованием цифровых знаков (токенов) с совершением банковских, платёжных и иных связанных с ними финансовых операций. Для допуска на рынок криптобанк должен быть резидентом Парка высоких технологий и состоять в реестре криптобанков Национального банка.

При осуществлении своей деятельности криптобанк обязан соблюдать требования законодательства, предусмотренного в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами), сообщает пресс-служба президента Белоруссии.