Происшествия В России
Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Защита генерала Попова обжаловала приговор в кассации

Представитель защиты бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, отбывающего пятилетний срок за мошенничество и служебный подлог, обжаловал приговор в кассационной инстанции.

Как сообщил ТАСС адвокат осужденного Сергей Буйновский, защита просит кассацию отменить приговор или направить уголовное дело на новое рассмотрение.

В июле апелляция на приговор Попову была отклонена – 2-й Западный окружной военный суд оставил его без изменений.

Попов был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вины в мошенничестве не признал.

Теги: иван попов, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.10.2025 10:15 Мск Экс-командующий 58-й армией Попов начал отбывать срок в колонии под Москвой
Ранее 26.08.2025 15:30 Мск Осужденный экс-генерал Попов не хочет уходить на СВО рядовым
Ранее 25.07.2025 15:53 Мск Суд отклонил апелляцию на приговор экс-командующему 58-й армией Ивану Попову
Ранее 24.07.2025 13:55 Мск Губернатор Запорожья наградил генерала Ивана Попова орденом
Ранее 01.07.2025 15:10 Мск Апелляцию на приговор генералу Попову рассмотрят в конце июля
Ранее 14.05.2025 08:43 Мск Администрация Запорожья подала апелляцию на приговор генералу Попову
Ранее 06.05.2025 12:10 Мск Обжалован приговор генералу Попову
Ранее 24.04.2025 15:57 Мск Фигуранта дела Попова приговорили к четырем годам колонии
Ранее 24.04.2025 14:14 Мск Mash: Попову отказали в отправке в зону СВО
Ранее 24.04.2025 12:27 Мск Генерал Попов получил пять лет колонии
Ранее 22.04.2025 11:13 Мск Генералу Попову вынесут приговор 24 апреля
Ранее 16.04.2025 13:14 Мск Защита генерала Попова просит полностью оправдать его
Ранее 12.04.2025 10:23 Мск Фигуранту дела генерала Попова грозит пять с половиной лет
Ранее 11.04.2025 15:38 Мск Генерал Попов заявил, что не пил алкоголь в ресторане во время домашнего ареста
Ранее 11.04.2025 14:03 Мск Суд отказался перевести генерала Попова под домашний арест из СИЗО
Ранее 09.04.2025 13:54 Мск СМИ: Попов будет командовать одним из штурмовых отрядов "Шторм Z"
Ранее 09.04.2025 12:10 Мск Генерал Попов вернётся на спецоперацию
Ранее 21.03.2025 14:16 Мск Путину доложили о письме генерала Попова
Ранее 21.03.2025 00:27 Мск Генерал Попов попросил Путина разобраться в ситуации с его судебным преследованием
Ранее 20.03.2025 15:24 Мск Суд отказался вернуть дело генерала Попова в прокуратуру
Ранее 17.03.2025 08:50 Мск СМИ: Генерала Попова отправили в СИЗО из-за перекура
Ранее 01.03.2025 11:05 Мск Генерала Ивана Попова уволили из Вооруженных сил РФ
Ранее 21.05.2024 15:47 Мск Арест за военную правду? Бывший командующий 58-й армией Иван Попов в СИЗО

