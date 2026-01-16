Защита генерала Попова обжаловала приговор в кассации

Представитель защиты бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова, отбывающего пятилетний срок за мошенничество и служебный подлог, обжаловал приговор в кассационной инстанции.

Как сообщил ТАСС адвокат осужденного Сергей Буйновский, защита просит кассацию отменить приговор или направить уголовное дело на новое рассмотрение.

В июле апелляция на приговор Попову была отклонена – 2-й Западный окружной военный суд оставил его без изменений.

Попов был признан судом виновным в мошенничестве и служебном подлоге при строительстве оборонительных сооружений в Запорожской области. Бывший военачальник вины в мошенничестве не признал.