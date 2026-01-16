16 Января 2026
Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Орлов и другие: на пост главы Екатеринбурга осталось три претендента

Стали известны трое оставшихся претендентов на пост главы Екатеринбурга. Среди них есть действующий мэр Алексей Орлов.

Напомним, полномочия Орлова истекают в феврале 2026 года. В конце 2025 года партии и общественные организации Среднего Урала выдвинули шесть кандидатов на пост главы Екатеринбурга. Их рассматривали в два этапа, а итоговый выбор мэра уральской столицы должны сделать городские депутаты.

На этой неделе кандидаты на пост мэра прошли собеседования, после чего из шести их осталось четверо. А сегодня число претендентов сократилось до трех человек.

Портфели чиновников(2024)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, губернатор Свердловской области Денис Паслер внес на рассмотрение депутатов три кандидатуры на пост главы столицы Урала. Это действующий глава Алексей Орлов, член областной Общественной палаты Юлия Лаврикова и депутат Законодательного собрания региона Екатерина Есина.

"Депутаты заслушают их программы и выберут нового городского главу на заседании городской думы", - отметили в парламенте.

Напомним, в КПРФ отказались выдвигать своего кандидата на пост мэра Екатеринбурга, объяснив это тем, что "результат уже предрешен".

