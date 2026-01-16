В Воронеже школьница пришла на занятия с ножом

Учащаяся одной из школ Воронежа пришла на уроки с ножом.

Школьники рассказали об этом классному руководителю, та обратилась в полицию. В настоящее время проводится проверка. Об этом сообщили в управлении образования города, пишет РИА Новости.

Местные СМИ утверждают, что якобы девочка угрожала учителю ОБЖ.

Ранее в Подмосковье третьеклассник напал на одноклассников с ручкой и ножницами. Педагоги пытались привлечь к делу комиссию по делам несовершеннолетних, но с матерью ребенка не удается связаться.