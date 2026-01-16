16 Января 2026
Спорт Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

"РМК Экстрим" стала официальной тренировочной базой Школы олимпийского резерва

В Екатеринбурге на фестивале "Энергия РМК. Зима" площадка "РМК Экстрим" стала официальной тренировочной базой для Школы олимпийского резерва (ШОР) по направлению "Сноуборд".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, тренировки уже начались. Это партнерство знаменует новый этап в развитии спортивной инфраструктуры Урала, создавая идеальные условия для подготовки не только любителей, но и спортсменов профессионального уровня.

"РМК Экстрим" – это зимняя площадка спортивного проекта экстремальных видов спорта RCC Extreme, созданного Русской медной компанией. Сноупарк не имеет аналогов в мире и его уровень полностью соответствует требованиям тренировочного процесса профессиональных спортсменов. Тщательно спроектированные линии, идеальные фигуры и постоянный уход за склонами позволяют спортсменам отрабатывать сложнейшие элементы в безопасных условиях.

Сноупарк RCC Extreme в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На базе "РМК Экстрим" будут заниматься более 70 спортсменов из Школы олимпийского резерва. Ежедневно площадку для интенсивных тренировок будут посещать группы спортсменов в возрасте от 8 лет. Многие из них являются мастерами спорта России и кандидатами в мастера спорта России, участниками сборной РФ по сноуборду, многократными призерами всероссийских и международных соревнований.

Сноупарк RCC Extreme в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Это классный спот, классные фигуры. Катаемся здесь каждый день, в Екатеринбурге такого уровня еще не было. Здесь можно круто прокачаться, даже наклонную подушку бесплатно установили, спасибо организаторам", - рассказал спортсмен Школы олимпийского резерва, член сборной России, мастер спорта, многократный призер Кубков России по сноуборду Антон Муртазин.

Сноупарк RCC Extreme в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Статус официальной базы Школы олимпийского резерва – это очень важный результат для нас. Это знаковое событие, которое подтверждает нашу цель – создавать в Екатеринбурге доступную инфраструктуру мирового уровня для развития спорта. Каждый день мы прикладываем максимум усилий, чтобы поддерживать склоны в безупречном состоянии, оперативно решать любые вопросы и делать площадку по-настоящему удобной и безопасной для спортсменов любого уровня. Мы рады, что наш труд помогает растить будущих чемпионов России", - отметила директор RCC Extreme Анна Веремеенко.

Сноупарк RCC Extreme в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

На площадке для спортсменов создана комплексная инфраструктура: теплый шатер для отдыха, теоретической подготовки и обсуждения тренировок; сервисный стол для оперативной подготовки снаряжения; сноупарк, включающий комплекс из четырех линий (учебные линии и линии джиббинга), 17 фигур для трюков и наклонную подушку.

Сноупарк RCC Extreme в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Тренировочный процесс будет интенсивным: планируется проведение до 12 занятий в неделю, что обеспечит системный прогресс и оптимальную подготовку к соревнованиям самого высокого уровня. Спортсмены и тренеры отмечают высокий технический уровень комплекса, который позволяет проводить разноплановые тренировки.

