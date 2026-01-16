Москвича-ихтиандра арестовали на четыре дня за танец в метро

Московского блогера, снимавшего свой танец для соцсетей в вагоне столичного метро, суд приговорил к четырем суткам административного ареста.

33-летний мужчина под музыку зашел в вагон метро, будучи одетым в купальные трусы, плавательную маску и ласты. Он исполнил бодрый танец, который его ассистенты сняли на видео.

"Поведение полуголого танцора квалифицировано как нарушение требований транспортной безопасности и нарушение правил пользования метрополитеном", - сообщили в московском полицейском главке.

В соцсетях пользователи выражают сомнение в соответствии между проступком и суровым наказанием.