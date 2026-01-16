В школах №41 и №314 Екатеринбурга стартовали новые направления по программам допобразования

Сразу в двух школах Екатеринбурга – №41 и №314 – в 2025/26 учебном году стартовали новые направления по программам дополнительного образования.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", в первом полугодии в школе №314 большую популярность получили занятия в школе кино и телевидения, а также актерское мастерство и моделинг – на каждом из этих направлений обучаются порядка 30 ребят. В школе №41 пользуются успехом театральная студия и столярная мастерская, которая одинаково привлекательна как для мальчиков, так и для девочек. Организатор программ допобразования – строительный холдинг "Атом", который построил обе школы по концессии и сейчас осуществляет их техническую эксплуатацию.

"Современные дети не зависят от гендерных стереотипов и ценят возможность научиться создавать что-то своими руками. Это здорово, ведь наша основная задача – организовать на площадках школ с помощью программ дополнительного образования по-настоящему безопасное и открытое пространство для самореализации, сделать их районными центрами притяжения. Мы учитываем, что по мере взросления интересы и увлечения детей меняются, они хотят попробовать разные направления, активно ищут свое предназначение. Поэтому предусматриваем свободу в выборе возможностей как для дошкольников и учеников младших классов, так и для старшеклассников: создаем комфортную среду для непрерывного духовного, нравственного и физического развития", - рассказала руководитель проектов строительного холдинга "Атом" Любовь Спелкова.

Помимо новых направлений, в обеих школах стабильно популярны классические спортивные дисциплины – футбол, баскетбол, волейбол, а также воздушные полотна, различные виды гимнастики и танцы: так, в школе №314 гимнастикой занимаются около 80 человек, а танцуют порядка 90. Положительные отзывы и у авторской продленки: родители отмечают хорошую организацию, а малыши с удовольствием остаются в школе после уроков, чтобы провести время интересно и с пользой.

Существующие направления дополнительного образования будут развивать и усиливать на основе обратной связи от детей и родителей – для этого регулярно проводится анкетирование. Во втором полугодии в обеих школах планируют ввести несколько новых направлений для детей и взрослых: бальные танцы, живопись маслом и акварелью. Система допобразования в концессионных школах живая и гибкая, отмечает Любовь Спелкова: здесь ребятам не дают скучать даже в учебное время и регулярно предлагают новые форматы активностей: например, "Активные перемены" или "День без гаджетов" – такая акция с участием настоящего робота прошла в декабре в школе №314.

"Атом" реализует программу дополнительного образования на площадках школ №41 и №314 по условиям трехстороннего концессионного соглашения, заключенного с министерством образования Свердловской области и Сбербанком. В 2025 году школа №314 вошла в топ-20 лучших инфраструктурных проектов России, воплощенных в рамках государственно-частного партнерства. Сейчас холдинг готовит новые инициативы по строительству образовательных объектов по концессии.