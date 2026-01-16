Мигрантов обяжут проходить медосмотр в течение 30 дней и поднимут штрафы

В Госдуму внесен законопроект, который сократит срок прохождения мигрантами медицинского освидетельствования после въезда в Россию с 90 до 30 дней. Авторами инициативы числятся 427 депутатов.

Предусматривается также обязательная периодичность прохождения медосмотра для иностранных граждан в течение 30 календарных дней по истечении года со дня прохождения предыдущего осмотра. А больницы обяжут размещать в единой информационной системе здравоохранения медицинские заключения по итогам медосмотра мигрантов в виде электронного документа.

Другим законопроектом увеличиваются штрафы за отказ или уклонение от прохождения медосмотра до 25-50 тысяч рублей, или более чем в 12 раз. Депутаты также подписались почти в полном составе. Кроме того, вводятся штрафы за нарушение порядка медосвидетельствования на употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, опасных психоактивных веществ, а также наличие опасных для окружающих инфекционных заболеваний и ВИЧ. Гражданам может грозить за это штраф в размере 25-100 тысяч рублей; должностным лицам — 100-200 тысяч; а юридическим — от 300 тысяч до миллиона рублей. При неуплате штрафа в срок ее сумму предлагается удваивать и выдворять нарушителя.

Еще одним законопроектом (внесено сразу три) предлагается ввести уголовную ответственность за предоставление мигрантами липовых справок о прохождении медосмотра с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до миллиона рублей. Все законопроекты поддержаны Правительством РФ.

В 2025 году был принят ряд законов, направленных на ужесточение миграционной политики. Однако все эксперты сходятся во мнении, что этого слишком мало и нужно продолжать процесс. Член СПЧ Кирилл Кабанов пишет, что риски завоза мигрантами опасных инфекционных заболеваний вряд ли уменьшатся, пока не будет значительно (на порядки) уменьшено число въезжающих в Россию "ценных специалистов". И такими законопроектами проблему не решить.