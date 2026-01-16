МЧС Камчатки предупредило жителей об опасности прыжков из окон в сугробы

Камчатские спасатели предупредили об опасности прыжков в многометровые сугробы из окон квартир.

В соцсетях появились видеоролики, на которых жители региона выпрыгивают на улицу через окно в многометровые сугробы, причем не с первого этажа, особо рискованные прыгают даже с пятых. В МЧС заявили, что делать так крайне опасно: под толщей снега могут быть штыри, заборы, припаркованные автомобили.

В ведомстве сообщили, что недавно спасателям пришлось освобождать из снежного плена школьника, который прыгнул в снег с крыши торгового центра и не смог сам выбраться из сугроба.

Напомним, в регионе бушует небывалый циклон, снегопад побил многолетние рекорды. Ранее два человека погибли в разных местах Петропавловска-Камчатского при сходе снега с крыш. Возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).